Shenmue reviendra bientôt... En série animée

Annoncée lors de la Virtual Crunchyroll Expo, la série sera produite et diffusée par Crunchyroll, en collaboration une nouvelle fois avec Adult Swim aux Etats-Unis. Une première image de l'oeuvre, réalisée par le studio Telecom Animation Film (Tower of God, Lupin the Third: Part 5) et Chikara Sakurai (One Punch Man - Saison 2), a été dévoilée.

Cette adaptation devrait suivre la même intrigue que celle des jeux, et suivre ainsi le parcours de Ryô Hazuki.

Après avoir été témoin du meurtre de son père dans le dojo familial, ce dernier consacre sa vie à chercher le responsable et à devenir un maître ultime des arts martiaux. Cette quête de vengeance va l’entraîner dans de nombreux endroits du Japon, et il va finir par découvrir que d'importantes forces mystiques sont en jeu dans son histoire.

Actuellement en production, Shenmue - The Animation n'a pas encore de date de diffusion.