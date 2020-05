Manchester United attaque Football Manager pour « usage abusif de nom »

D'un côté, Manchester United, l'un des clubs les plus célèbres, les plus titrés et les plus riches du monde. De l'autre, Football Manager, LA référence absolue en matière de jeu vidéo dédié à la gestion d'un club de football.

Et entre les deux, une poursuite en justice, du premier à l'encontre du second auquel il reproche une « utilisation abusive de son nom ». Il y a de l'ambiance dans le stade.