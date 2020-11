Godfall : des configurations requises raisonnables sur PC

Dans les deux cas de figure présentés dans ce tweet, il sera nécessaire de disposer de Windows 10. Autrement, les configurations minimum et recommandées sont relativement proches en matière d'exigence.

La configuration recommandée requiert tout de même une GTX 1080 Ti et ses 11 Go de VRAM ou une RX 5700 XT et ses 8 Go de VRAM.

Côté processeur, le jeu se montre plutôt raisonnable pour sa configuration recommandée avec soit un Ryzen 3600, soit un i7-8700, qui ne sont pourtant plus tout jeunes.

Godfall déploiera toute sa puissance et son swag le 12 novembre sur PS5 et sur PC, pour l'heure exclusivement sur l'Epic Games Store.