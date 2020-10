Apex Legends débarquera sur Steam le 4 novembre prochain

Déjà disponible sur PC via Origin, mais également sur PS4 et Xbox One, Apex Legends va bientôt s'ouvrir à d'autres plateformes. En parallèle du lancement de la saison 7 dès le 4 novembre prochain, les joueurs PC allergiques à Origin pourront installer le titre free-to-play sur Steam. Notez que les joueurs qui installeront le FPS Battle Royale sur la plateforme de Valve recevront trois charmes d'armes cosmétiques inspirés de Portal et Half-Life.

Le Game Director, Chad Grenier, précise qu'il sera possible d'importer sa progression et les éléments débloqués entre les versions Origin et Steam, puisque même sur la plateforme de Valve il sera nécessaire d'utiliser un compte EA pour le cross-play.

Du côté du portage Switch en revanche, le billet de blog indique que les équipes ont besoin de temps additionnel pour proposer une version pleinement réussie. Ainsi, il faudra attendre 2021 pour pouvoir jouer à Apex Legends sur la console de Nintendo, qui supportera également le cross-play.