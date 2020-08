EA Access sur Steam : l'arrivée est imminente

Sur Steam, le service EA Access restera identique à ce que l'on connait déjà, à savoir une formule d'abonnement à 3,99€/mois (ou 24,99€/an), permettant d'accéder à un catalogue de jeux signés EA. Il sera par exemple possible de jouer à Titanfall 2, à NFS Heat, à Battlefield 4, à A Way Out, sans oublier les indémodables Sims 4.

A noter que l'abonnement permettra aussi de profiter de 10% de remise sur les productions EA, et ouvrira l'accès à certaines phases d'accès anticipé.