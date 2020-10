Marvel's Avengers : la version next-gen repoussée à 2021

De son côté. Kate Bishop, qui devait arriver par l'intermédiaire d'une mise à jour à la fin du mois d'octobre, est finalement repoussée en novembre. Les versions PS5 et Xbox Series X | S de Marvel's Avengers subissent le même sort et ne seront disponibles qu'en 2021. La mise à niveau sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu. En attendant, dès la sortie des machines, le titre bénéficiera d'un meilleurs framerate et de chargements plus courts sur ces machines.