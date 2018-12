Jeu concours : tentez de gagner 3 Rasoirs Séries 9 d'une valeur unitaire de 399.99 euros

Un cadeau original pour Noël ?

Comment participer au jeu ?

Ce n'est pas toujours facile de trouver un cadeau de Noël original pour les hommes. Pour ne pas les décevoir, Braun présente le rasoir électrique Series 9 d'une valeur de 399€. Idéal pour ceux qui aiment la perfection, ce rasoir intelligent allie confort d'utilisation, efficacité et esthétisme pour une durée de vie prolongée. Plus résistant à la corrosion et la chaleur, ses 5 éléments de rasages travaillent en harmonie, pour un résultat optimal et précis. Grâce à sa coupe en titane, la friction exercée sur la peau est réduite pour un rasage exceptionnellement doux. Le Braun Series 9, le cadeau qui plaira à tous les coups !Pour participer et tenter de gagner l'un des 3 rasoirs Braun, il vous suffira de répondre aux 3 questions du formulaire ci-dessous et de renseigner votre adresse email (que nous récoltons uniquement à fin de contacter les gagnants tirés au sort, les autres adresses seront effacées à l'issu du jeu).Si vous avez des difficultés à afficher le formulaire, vous pouvez y accéder par ce lien Pour accéder au règlement du jeu concours, cliquez sur le lien ici Bonne chance à tous !