Jeu concours pCloud : les résultats !

Les résultats ! Vous avez été nombreux à participer, bravo aux quelques chanceux qui ont décroché le gros lot !

Premum annuels (500 Go) - 3 x € 47.88 Laurent A.

Premum annuels (500 Go) - 3 x € 47.88 Matthieu M.

Premum annuels (500 Go) - 3 x € 47.88 Titia M.

Premium "à vie" (500 Go) = 2 x € 175 Paul B.

Premium "à vie" (500 Go) = 2 x € 175 Marie-Paule L.

Premium Plus "à vie" (2 To) = € 350 Micky F.

Cher gagnants, notre partenaire pCloud vous a envoyé un courrier électronique ! Profitez bien de votre espace de stockage sécurisé !

pCloud est un service desuisse totalementà destination des particuliers comme des professionnels. Créé en 2013, le créneau de l'entreprise est d'offrir un serviceEt force est de constater que le résultat est là : aussi bon pour la collaboration sur les documents que pour le multimédia, synchronisation auto mais aussi sauvegardes depuis les autres service de stockage populaires.Enfin, pCloud a une véritable réputation de forteresse numérique (et ce n'est pas pour rien) :sur des serveurs distinct.pCloud propose un essai gratuit de 20 Go et 2 formules d'abonnement :, de 500 Go etde 2 To tous deux accessibles en mensuel, en annuel ou à vie (avec une grosse réduction à la clé).