Domino's se met aux livraisons en vélo électrique

Livrer en pédalant

Source : Electrek

Après des essais réussis au Texas comme dans l'État de New York,a décidé d'étendre le projet au pays entier. Le groupe livrait auparavant la plupart de ses plats préparés aux États-Unis en voiture à essence.Selon les constats qui ont pu être établis lors de la période de test, laprésenterait plusieurs avantages. En plus d'être une, le vélo est un mode de transport qui devrait permettre à l'entreprise de faire unesur les frais de carburant. La livraison serait tout simplement plus rapide et le degré deplus élevé. Les employés ont ainsi pu constater un enthousiasme de la part des consommateurs dede voir leurs livreurs arriver à bicyclette.Le véhicule choisi pour accompagner la marque américaine dans ce nouveau projet est une version personnalisée du. L'appareil a été arrangé et équipé pour. Sans les rejets de COdes scooters, les passants américains pourraient peut-être bientôt humer le fumet des pizzas qui s'échappe des porte-bagages !En France aussi, Domino's a fait quelques pas pour trouver des modes de transport plus écologiques, notamment en testant ladans certaines villes franciliennes.