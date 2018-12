Vidéo : de l’importance des effets spéciaux dans Avengers : Infinity War

Le film de tous les records

Pour qui se rend régulièrement au cinéma pour voir les derniers blockbusters en date, il est aisé d'oublier que la plupart de ce que l'on voit ne sont qu'effets numériques. C'est dire si la technologie a fait des progrès en la matière !Et c'est justement l'objet de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Signée par, l'un des nombreux studios ayant travaillé à la post-production d', elle donne à voir le travail titanesque qui a été abattu pour rendre les effets du films plus vrais que nature.Le 19film de l'univers cinématographique Marvel est également celui de tous les records.Avec ses 2,068 milliards de dollars de recettes,joue du coude à coude avec le troisième film ayant rapporté le plus :La suite des aventures des super-héros Marvel est attendue le 24 avril 2019. D'ici là, nous découvrirons l'de