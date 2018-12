Un jeu de plateau Assassin's Creed: Brotherhood of Venice en préparation

Nous sommes en l'an 1509...

Un projet en préparation depuis un an et demi

Assassin's Creed, c'est presque une vingtaine de jeux vidéo et tout un tas d'œuvres dérivées, des romans au cinéma... et bientôt une adaptation sous la forme d'un jeu de plateau tactique. Il s'agit là d'un deuxième essai du genre, après AC Arena sorti en 2014.s'inscrit entre les épisodesetpour narrer des faits inédits qui se déroulent en 1509. Au travers des 20 heures de campagne annoncées, en solo comme en coopératif, les joueurs pourront découvrir une narration inédite en se battant contre l'IA par le biais de nouvelles recrues telles qu'Alessandra.Quant aux personnages bien connus de la saga, ils sont également de la partie. Les protagonistes sont représentés sur les cartes de jeu ainsi que sous la forme de pions. Des petites figurinesÀ noter querésulte d'un partenariat entre Ubisoft et Triton Noir, basé à Montréal. Le studio indépendant - à l'origine du board game V-Commandos - élabore ce projet depuis plus d'un an et demi. Le studio s'est pour cela entouré d'une équipe de talents ayant déjà travaillé sur la licence Assassin's Creed, ce qui devrait rassurer sur l'authenticité du jeu de plateau à venir.La maison d'édition canadienne prévoit de lancer une campagne de financement participatif le 13 novembre 2018 sur la plateforme Kickstarter, l'