Les cinémas britanniques gangrénés par les captations pirates de très bonne qualité

Les autorités britanniques ont renforcé les mesures destinées à lutter contre les versions dites « cam » des films à l'affiche. Ce terme désigne les copies d'un film filmées directement au cinéma, depuis la toile de projection, par des spectateurs équipés de caméras.

Bien souvent ces copies sont de mauvaise qualité, avec une image tremblotante ou le bruit des spectateurs dans la salle. Mais depuis quelques mois, de nombreux films se retrouvent mis en ligne dans des versions tout à fait correctes.

On peut par exemple, en cherchant quelques minutes, trouver des copies d'Avatar : la voie de l'eau de bonne qualité, qui sont autant d'entrées en moins pour son distributeur, Disney, mais aussi et surtout pour les salles de cinéma qui peinent à se remettre des fermetures causées par la crise de la COVID-19 en 2020 et 2021.