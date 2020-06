L'immense Ian Holm, aka Bilbon Sacquet (et tant d'autres), est décédé

Le comédien britannique s'est éteint ce vendredi 19 juin 2020 à l'âge de 88 ans, entouré des siens, indiquait The Guardian dans la matinée. « Il est mort paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille et du personnel soignant », lit-on dans le communiqué partagé par son agent. « Charmant, gentil et férocement talentueux, il nous manquera énormément ».

Atteint de la maladie de Parkinson, l'acteur n'avait pas pu participer à la réunion virtuelle « One Zoom to Rule Them All », organisée fin mai avec les principaux membres du casting de la trilogie Le Seigneur des Anneaux.