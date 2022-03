En avril, l'ISS ne répondra plus dans la série Infiniti de Canal+

Désormais, quand on pensera espace et Canal+, il n'y aura pas que la solide série OVNI(s) qui viendra à l'esprit. La chaîne va en effet tout bientôt proposer Infiniti, une nouvelle création originale qui fait lever les yeux.

Son synopsis évoque en effet l'idée que la Station spatiale internationale ne répond plus et que son équipage est en mauvaise posture. De plus, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan : il s’agit d’Anthony Kurz, un astronaute américain censé être actuellement en mission dans l’ISS… Anna Zarathi (Céline Sallette), une spationaute française écartée du programme spatial, et Isaak Turgun (Daniyar Alshinov), un policier kazakh désavoué, vont tenter de résoudre ce mystère.