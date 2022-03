Saga James Bond : les 25 films de l'agent 007 débarquent en avril sur Canal+

Et à partir du samedi 16 avril 2022, le dernier opus Mourir peut attendre sera diffusé pour la première fois sur Canal, soit six mois après sa sortie dans les salles obscures. Pour rappel, le délai de diffusion d'un film sur Canal est passé de huit à six mois et ceci est lié à la récente modification de la chronologie des médias du mois de janvier dernier .

Enfin, Jean-Marc Juramie (Directeur général adjoint des antennes et des programmes de CANAL+) a donné plus de détails concernant la diffusion des 25 films de la saga James Bond. Un marathon James Bond sera en effet diffusé sur Canal+ Grand Écran, puis un film chaque soir en prime et enfin une nuit Daniel Craig en 4K sur la chaîne Premium de Canal le 15 avril.