Netflix est enfin prêt à lancer la saison 3 de The Umbrella Academy

Si vous avez vu la saison 2 de The Umbrella Academy et que vous avez un peu de mémoire, vous vous souvenez normalement qu'après avoir empêché l'apocalypse dans le passé, nos héros revenaient dans leur présent pour le trouver… différent. Dans quelques mois, les fans de la série et/ou du comics original pourront enfin voir en action les visages incarnant la Sparrow Academy, le groupe qui remplace Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus et Number Five dans cette réalité alternative.