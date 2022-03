The Boys : la saison 3 donne rendez-vous cet été avec un trailer littéralement explosif

The Boys présentent : Les Diaboliques

Comme on pouvait s'y attendre, The Boys présentent : Les Diabolique est avant tout un petit bonbon pour faire patienter les fans en attendant la saison 3 de The Boys. Si quelques épisodes sortent un peu du lot et qu'on apprécie le changement de style visuel à chaque histoire, l'ensemble aurait pu se faire plus mémorable en prenant un peu plus de risques sur le fond, sur la forme ou en allongeant un peu la formule.

On imagine cependant que le calendrier de production serré n'a pas aidé à développer davantage ce contenu. Reste que si vous aimez déjà la série de Prime Video et que vous avez 80 minutes à occuper d'ici cet été, vous pouvez regarder cette anthologie sans hésiter.