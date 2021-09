The Orville : deux ans après, la saison 3 donne enfin des nouvelles

Pour cause de changement de plateforme - de Fox à Hulu (une arrivée sur Disney+ en France est donc une possibilité) - et surtout de pandémie, la production de la saison 3 de The Orville aura pris un sacré retard. Mais enfin, le show parodie/hommage à Star Trek signé Seth MacFarlane est enfin prêt à parler de son nouveau départ, de très nombreux mois après la conclusion de sa deuxième saison.

Ainsi, The Orville, visiblement sous-titrée New Horizons pour l'occasion, arrivera le 10 mars prochain. Le teaser dévoilé ne montre rien de nouveau et il faudra encore attendre pour savoir qui sera de retour ou non dans ces aventures qui suivent pour mémoire l'équipage coloré du U.S.S. Orville, s'appuyant sur un savant mélange d'humour et de drame.