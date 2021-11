La sympathique Superman & Lois arrive avant Noël en France

Pour mémoire, bien que situé dans l'Arrowverse de The CW avec feu Arrow, The Flash et surtout Supergirl (dont Superman & Lois est une sorte de spin-off), le show se veut assez indépendant et raconte son histoire dans son coin. Clark Kent veut aujourd'hui faire passer sa famille en priorité et décide donc, avec Lois et leurs deux fils, de rentrer à Smallville. Mais, bien entendu, les ennuis vont les suivre…