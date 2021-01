Black Lightning : un trailer pour annoncer son retour (et ses adieux) en février sur The CW

Les choses bougent sur The CW pour les séries DC : après l'arrivée de Superman & Lois et de The Flash saison 7, c'est au tour de Black Lightning de signaler son ultime retour le 8 février prochain.

En effet, la saison 4 sera également la dernière du show porté par Cress Williams, dans le rôle du super héros capable de manipuler l'électricité. Après Arrow et prochainement Supergirl, The CW commence donc sérieusement à faire le ménage dans ses séries DC.

Rappelons qu'en France, c'est Netflix qui propose les trois premières saisons de Black Lightning.