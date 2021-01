Un trailer pour Superman and Lois, à venir en février sur The CW

Initialement, le 23 février prochain, les lancements de la saison 7 de The Flash et de la première saison de Superman and Lois devaient se faire en une soirée. Mais The CW a décidé de revoir ses plans, misant beaucoup sur la nouvelle venue et décalant ainsi le retour de Barry Allen au 2 mars (coup dur pour l'homme le plus rapide du monde).

Dans un mois donc, la nouvelle série venant s'ajouter à l'Arrowverse (feu Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, etc.) profitera d'un épisode rallongé à 90 minutes, suivi d'un épisode spécial de 30 minutes, Superman & Lois: Legacy of Hope, avec interviews et aperçus de la saison à venir.

Sans surprise, Superman and Lois s'intéressera au quotidien visiblement complexe du célèbre couple Clark Kent/Lois Lane, incarnés par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch depuis leur première apparition dans la série Supergirl.

Signalons enfin en passant que cette année, il n'y aura malheureusement pas d'épisodes crossover pour l'univers DC de The CW, pour cause, vous vous en doutez, de risques liés à la pandémie.