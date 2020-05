Ruby Rose décide de quitter la série Batwoman avant la saison 2

Nouveau coup dur pour The CW : l'actrice principale de sa série DC Batwoman , Ruby Rose, a décidé de quitter le show à l'issue de la première saison, terminée il y a seulement quelques jours.

Alors qu'une partie des prochaines saisons des séries de son catalogue ne sera diffusée qu'en 2021, à cause des bouleversements de planning dus au coronavirus, la chaîne américaine The CW vient d'essuyer un nouveau revers inattendu : sa série Batwoman vient de perdre son actrice principale.

En effet, Ruby Rose, et un producteur de Warner Bros.TV, viennent d'annoncer que l'actrice, qui incarne Kate Kane/Batwoman sur le petit écran, ne reviendra pas pour la saison 2, pourtant déjà commandée. Les raisons exactes de ce départ ne sont pas connues, mais The CW a d'ores et déjà décidé de trouver une remplaçante pour porter le costume.

Lors de l'annonce de son casting pour ce rôle de super-héroïne, Ruby Rose, figure de la communauté LGBTQ+, avait subit de nombreuses critiques virulentes de la part des internautes, la poussant d'ailleurs à s'éloigner de son compte Twitter. Loin de nous l'idée de faire des conjectures, mais il est possible qu'il s'agisse là d'une des raisons de ce départ prématuré…