Le dernier Atlas : une fascinante uchronie robotique, à la française

Si le triptyque débute par Ismaël et ses embrouilles dans les quartiers louches de Nantes, on comprend au fil des pages que le récit va prendre une envergure bien plus importante. Dès le premier tome, on voyage d'ailleurs de la France jusqu’en Inde en passant par l’Algérie. Et ce n’est que le début ! Au fil de sa quête, Ismaël va croiser le chemin d’un parrain de la mafia, d’une reporter toujours à la recherche d’un scoop, de djihadistes en quête de matériaux pour fabriquer une bombe, de migrants à la recherche d’une terre plus accueillante…



Il se passe beaucoup de choses dans Le Dernier Atlas, et la galerie de personnages est particulièrement vaste. Ismaël est certes le héros de l’histoire, mais nous suivons également différents protagonistes dont les objectifs sont aussi divers que passionnants. Et si au premier abord on aurait pu croire que cette multiplication de personnages donnerait un récit bancal et difficile à suivre, il n'en est rien. Le projet est mené d’une main de maître par son équipe créative, à tel point qu’on peut dévorer les trois tomes d’affilée sans voir le temps passer.