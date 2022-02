Court métrage : avec Rockfish, les débuts de Tim Miller ne manquent pas de punch

Produit en 2003 (et ça se voit, forcément, mais à l'époque la claque devait être bien là), ce court offre un scénario discret — au moins aussi discret que les dialogues des personnages qui le composent. Enfin plutôt du personnage, car il est question de suivre un homme et son familier mutant sur une planète désertique, visiblement là pour chasser quelque chose.

L'action, bien chorégraphiée et mise en scène, ne manque pas durant ces 10 minutes de visionnage. Rockfish montre sans forcer de quoi Tim Miller et son studio Blur Studio sont capables. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'oeuvre sera plusieurs fois nominée et même récompensée. Si aujourd'hui ce court peut sembler daté, il demeure un bon moment de visionnage et offre l'occasion de découvrir l'univers esthétique du réalisateur.