700 $ pour le dernier Transformers chez Hasbro... qui se transforme sur injonction vocale

Rien n’a encore été officialisé, mais alors que Civilization VI célébrera bientôt ses cinq ans et que deux extensions ont été commercialisées, l’annonce d’un nouvel opus semble aussi inéluctable que (relativement) proche. En attendant, nous avons décidé de revenir sur la genèse de celui qui est, à n’en pas douter, le plus célèbre des jeux de gestion et stratégie. Retour en 1991… Et même un peu plus loin encore.