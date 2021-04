Yojimbot : des robots samouraï dans une fin du monde verdoyante

Sylvain Repos nous lâche dans Yojimbot avec très peu de contexte. C’est la lecture du spin-off Yojimbot stories, sur Webtoon Factory , qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur cet univers. Disons le tout de suite, et certains y verront peut-être un point négatif : on ne sait pas ce qui est arrivé à la population, et on découvre finalement très peu de choses des différents protagonistes. De fait, Yojimbot nous plonge dans l’action présente, plus que dans le contexte à proprement parler.



Vous le découvrirez par vous-même, l’album s’ouvre sur une scène assez déchirante. Pourtant, Sylvain Repos a choisi de proposer un récit plus palpitant que dramatique. La lecture n’est donc ni lourde, ni sinistre, mais parvient tout de même à nous faire prendre conscience du danger qui guette les personnages.