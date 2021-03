L'inventeur de la cassette Lou Ottens, ex-ingénieur chez Philips, est décédé

C'est au début des années 1960 que le Néerlandais a commencé à travailler sur sa cassette compacte, car les grands modèles à bobines de l'époque n'étaient ni abordables ni accessibles. D'ailleurs, Lou Ottens a élaboré un prototype en bois qui pouvait tenir dans sa poche afin de guider son projet.

Philips lance enfin la première cassette compacte en 1963, alors qu'il est directeur de la branche Audio de l'entreprise technologique néerlandaise. Passionné, il a insisté pour qu'une licence gratuite de son invention soit accordée aux autres fabricants.

Le déploiement des cassettes audio a complètement bouleversé l'accès à la musique. Et bien qu'elles soient grandement dépassées aujourd'hui, les cassettes compactes reviennent de temps en temps sur le devant de la scène, notamment grâce aux compilations Guardians of the Galaxy: Awesome Mix, et à la série Stranger Things.