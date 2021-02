Looper : et si le temps n'était qu'un éternel recommencement ?

Il est difficile de résumer Looper en quelques phrases, mais je vais tout de même me prêter au jeu. Nous sommes en 2074, à Kansas City. Le voyage dans le temps vient d'être inventé et rapidement interdit, ce qui n'a pas empêché la mafia de s'emparer de cette technologie pour faire disparaitre ses ennemis dans le passé, et ne laisser aucune trace.

Les cibles de l'organisation criminelle sont ainsi envoyées 30 ans, plus tôt, à une époque où des tueurs à gage appelés « Loopers » sont chargés de les exécuter à coup de tromblon. Joe, notre « héros » du jour, est l'un d'entre eux et compte parmi les plus doués.

Soulignons aussi que les Loopers peuvent être envoyés dans le passé pour être abattus… par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle « boucler sa boucle ». Une fois son contrat terminé, un tueur dispose donc de 30 ans maximum pour profiter de la vie avant d'être capturé et tué par son jeune double.