Le Château des étoiles, un délice d'uchronie en bande dessinée

Nous sommes en 1868 dans la campagne française. Alors que de nombreux explorateurs se lancent à la conquête de continents mystérieux, une femme a les yeux rivés vers le ciel : elle a bien l’intention de trouver le mur de l’éther, en montant à bord d’un ballon prévu à cet effet. Mais les choses tournent mal et elle disparaît dans l’immensité glacée, laissant derrière elle son père et son fils, Séraphin. Un an plus tard, ils reçoivent une drôle de lettre venue de Bavière, leur stipulant que le carnet de recherche de l’exploratrice a été retrouvé. Ainsi commence un voyage inattendu pour Séraphin et son père, qui les emmènera plus loin que là où aucun humain n’est encore jamais allé.