Le nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable est disponible à la commande en France

Le nouveau Kia Sorento arbore une ligne dynamique et sportive, entre ailes tout en rondeur et lignes droites pour les vitrages, les feux et la face arrière. D'apparence solide, la face avant du véhicule revêt une large calandre au look assez agressif.

À l'intérieur, le Sorento propose un habitacle spacieux et moderne avec ces deux grands écrans et une planche de bord rectiligne. En configuration cinq places, il se dote d'un coffre pouvant contenir pratiquement 900 litres ; en sept places, le coffre se transforme en deux sièges, pensés pour que le Sorento continue de proposer un niveau de confort correct à tous les passagers.

Avec un prix de départ de 48 890 €, le Kia Sorento est éligible au bonus écologique de 2 000 €, octroyé pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable.