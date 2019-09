Gears 5 réalise le meilleur lancement de l'histoire pour une exclusivité Xbox One

Merci le Game Pass !

Lire aussi :

Gears 5 est le tout premier AAA a être parfaitement accessible aux sourds et malentendants



Source : Xbox

Avec une moyenne Metacritic de 85 %, nous pouvons dire sans hésiter queest parvenu à conquérir la presse mondiale. Des millions de joueurs se sont jetés dans la campagne solo comme dans le multijoueurs. Ainsi, Microsoft a décidé de communiquer un chiffre assez impressionnant autour de ce soft qui pourrait être la dernière exclusivité majeure de la Xbox One (non cross-gen) avant la nouvelle génération.Nous avons donc appris quea attiré plus de 3 millions de joueurs lors de son premier week-end (allant du vendredi au dimanche). Il s'agit tout simplement du meilleur lancement pour un jeu développé par un studio interne de Microsoft sur Xbox One. Le cinquième épisode fait donc deux fois mieux quesur sa première semaine.Bien entendu, ce chiffre est à relativiser :a connu un lancement explosif en grande partie grâce au Xbox Game Pass , service sur lequel il est arrivé le même jour que sa sortie mondiale. Ainsi, pour seulement une dizaine d'euros (voire beaucoup moins), les joueurs ont pu s'essayer à moindre frais à l'épopée de Kait Diaz.