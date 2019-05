Microsoft : la Xbox One affichera bientôt la durée des téléchargements

La Xbox One va indiquer la durée (estimée) des téléchargements

Mais toujours pas de téléchargements simultanés

Une fonction présente sur à peu près tous les terminaux en circulation (smartphones, PS4, Nintendo Switch, tablettes...), mais qui manque encore cruellement à la console de Microsoft.Un manque qui devrait être comblé lors d'une prochaine mise à jour, à en croire certainayant pu mettre la main sur une version 1910 du logiciel interne de la Xbox One. Cette dernière permet ainsi d'afficher une durée estimée des téléchargements lors des mises à jour et des téléchargements de jeux via le marchéEn effet, si la console prenait le soin d'afficher la vitesse de téléchargement, il était impossible pour le joueur de savoir quand sa mise à jour ou son installation de, deou encore deallait prendre fin.A l'instar de la concurrence, la Xbox One proposera donc clairement une durée estimée des téléchargements en cours. En revanche, il n'est toujours pas question de proposer un système de téléchargements simultanés, Microsoft préférant encore et toujours un système de file d'attente...De son côté, Brad Rossetti, Xbox Program Manager, déclare sur Twitter : «Une mise à jour pour l'heure réservée à quelques joueurs, mais qui devrait très bientôt être disponible pour le commun des mortels.