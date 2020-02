Le FPS free-to-play Warface est disponible sur Nintendo Switch

Un menu très copieux

Source : All Games Delta

Nous devonsà Crytek, le studio derrière la licenceou encore l'exclusivité Xbox One. Il s'agit d'un jeu de tir à la première personne qui utilise le moteur CryENGINE. La résolution de cette version Switch a donc dû subir quelques optimisations. En mode docké, le soft tourne en 720p/30fps contre 540p en mode portable.Ce portage a été conçu par le studio MY.GAMES qui avait déjà travaillé sur les versions PS4 et Xbox One deainsi que de. Des fonctionnalité inédites sont de la partie sur Switch comme l'utilisation du gyroscope pour viser, les vibrations HD et la compatibilité avec la manette Pro. Le multijoueurs et le chat vocal ne nécessitent pas un abonnement au Nintendo Switch Online.Enfin, en ce qui concerne le contenu du titre, toutes les missions JcE sont disponibles dès le lancement, tout comme les cinq modes JcJ et les trois opérations spéciales. La dernière mise à jour en date est également incluse.est téléchargeable gratuitement sur l'eShop.