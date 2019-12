Luigi's Mansion 3 : un DLC (payant) arrive en 2020

Un DLC pour Luigi's Mansion 3

Source : Nintendo

Il y a quelques semaines, Luigi's Mansion 3 est arrivé en boutiques, et le dernier-né de chez Nintendo est une incontestable réussite.Aujourd'hui, Nintendo confirme l'arrivée en 2020 d'un nouveau DLC, qui prendra la forme d'un pack multijoueurs. Ce dernier permettra de retrouver de nouveaux fantômes, des mini-jeux ou encore des gadgets inédits, pour les modes Jeux de l'Etrange et Tour Hantée. Ceux qui précommanderont le DLC recevront une «» appelée «».Ce pack multijoueurs de, divisé en deux parties, est disponible dès maintenant en précommande au prix de 9,99 euros sur l'eShop. Nintendo précise que la première partie arrivera avant le 30 avril 2020, et la seconde, avant le 31 juillet 2020.