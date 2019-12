Nintendo Switch : de nouveaux jeux NES et Super Nintendo en approche !

Lire aussi :

Notre sélection des 10 meilleurs jeux pour votre Nintendo Switch

Plus de retrogaming pour la Nintendo Switch

Quatre jeux Super Nintendo et deux jeux NES !

Source : Polygon

En effet, dans quelques jours, Nintendo va enrichir le catalogue de jeux NES et Super Nintendo.Si la Nintendo Switch dispose déjà d'une ludothèque plutôt fournie, la console hybride de Nintendo permet également de s'adonner aux joies du rétrogaming, grâce à son abonnement Switch Online.En effet, en plus de permettre le jeu en ligne ou encore la sauvegarde dans le Cloud, le Nintendo Switch Online permet aussi d'accéder gratuitement à divers jeux NES et Super Nintendo, jouables sur la Switch comme la Switch Lite En septembre dernier, la Super Nintendo est arrivée sur Nintendo Switch, avec un line-up d'une qualité assez incroyable. Le 12 décembre, le catalogue va accueillir pas moins de quatre nouveaux jeux de l'âge d'or du 16 bits.On pourra ainsi retrouver le RPGde Capcom, mais aussi, sans oublier un certain, jamais paru officiellement sur Super Nintendo et présent uniquement dans la Super Nintendo Classic Mini. À cela s'ajoute le toujours aussi sensationnelCelles et ceux qui préfèrent l'ère 8 bits ne seront pas lésés, puisque le catalogue NES accueillera lui aussi deux nouveaux venus : le jeu d'aventureet, un titre orienté plateforme/action. Certes, on aurait tous préféré un, unou même, mais c'est toujours ça.Rappelons au passage que la Nintendo Switch devrait très prochainement surclasser la Xbox One en termes de score de ventes au niveau mondial . Une sacrée performance pour Nintendo (ou contre-performance pour Microsoft c'est selon), quand on sait que la Switch est disponible depuis mars 2017, contre novembre 2013 pour la Xbox One...