Nintendo Switch : une nouvelle mini-manette en approche !

Lire aussi :

Les 10 meilleurs accessoires pour votre Nintendo Switch

Accessoire miniature pour Switch

Source : THM Magazine

Déjà à l'origine de l'étonnante souris sans-fil N30 aux allures de manette NES, 8BitDo va bientôt ajouter à son catalogue la nouvelle manette Zero 2.Une toute petite manette Bluetooth, qui semble taillée pour la Nintendo Switch , avec des coloris inspirés de la récente Switch Lite . Une manette dénuée de stick analogique, qui servira notamment aux jeux 2D et autres jeux rétros.La manette Zero 2 est équipée d'une batterie de 180 mAh (pour huit heures d'autonomie environ), et peut être associée, outre la Nintendo Switch, à un PC, un MacOS ou un appareil Android.La disponibilité de cette nouvelle manette 8BitDo Zero 2 est fixée au début de l'année 2020, au prix de 20 euros environ.