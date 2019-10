Le Dr Kawashima de retour sur Nintendo Switch en décembre

Lire aussi :

Il y a (déjà) 13 ans maintenant, Nintendo lançait sur sa DS un certain. Après une longue période d'absence, ce dernier sera bientôt de retour, sur Nintendo Switch cette fois, et avec un stylet !Cette version Nintendo Switch deest attendue pour le 27 décembre prochain : le jeu sera vendu seul ou en bundle avec le stylet. Ce dernier offrira davantage de précision sur l'écran (tactile) de la console, et pourra bien sûr être employé avec d'autres jeux.Nintendo a d'ores et déjà diffusé un long trailer de présentation pour ce nouveau «», qui mettra évidemment le cerveau du joueur à l'épreuve. À noter cependant que le jeu ne sera pas compatible avec la récente Nintendo Switch Lite...