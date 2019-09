Dragon Quest : la trilogie originelle arrive (très bientôt) sur Nintendo Switch

La première trilogie Dragon Quest sur Nintendo Switch !

Lire aussi :

Les 10 meilleurs jeux pour votre Nintendo Switch

Source : DualShockers

En effet, alors que la version Nintendo Switch du très bon Dragon Quest IX prépare son arrivée chez nous, Square-Enix a confirmé la disponibilité en Europe, ce 27 septembre, des trois premiers épisodes de, toujours sur Nintendo Switch (et en anglais uniquement).Après Final Fantasy VII et VIII, et en attendant Crystal Chronicles , c'est une autre licence phare des amoureux de J-RPG qui déboule sur la console de Nintendo. En Europe, les trois premiers Dragon Quest seront proposés sur l'eShop, avec la possibilité d'acheter les jeux de manière indépendante.Les amoureux de boite et de cartouche devront donc impérativement se tourner vers l'import. Petit bémol toutefois, ce sont les versions mobiles qui seront proposées ici, en lieu et place des versions Famicom (ou même Super Nintendo) d'origine...