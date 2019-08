Nintendo va lancer une manette Switch inspirée de la Super Nintendo

Lire aussi :

Les 10 meilleurs jeux pour votre Nintendo Switch

Nintendo va faire revivre la Super NES sur Switch

Schéma accompagnant le dépôt de la manette à la FCC © Nintendo

Source : TechCrunch

Lareste encore aujourd'hui une machine vénérée par toute une génération de joueurs qui a grandi avec la console et sa collection de titres, tous plus géniaux les uns que les autres.pourrait profiter de la vague nostalgique qui s'empare de la pop-culture aujourd'hui pour proposer. Celui-ci serait très largement inspiré de lade lade l'époque, comme le laisse entrevoir ce dépôt à la FCC, avec un schéma qui épouse trait pour trait ceux du contrôleur de laLa sortie de cet accessoire laisse à penser quea dans ses projets l'idéedes années 1990, et de donner ainsi l'occasion à plusieurs générations de découvrir ou redécouvrir les plus grands succès de cette console.