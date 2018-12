🎮 Sélection Cdiscount : 4 packs Nintendo Switch Mario Kart8 Deluxe à mettre sous le sapin

Mario Kart à l'honneur : quatre packs Switch pour s'amuser en famille

Depuis ses débuts dans le monde du jeu vidéo, Nintendo possède une force de frappe considérable en la personne de ses héros. Mario, Link, Samus et autres Fox sont autant de figures connues qui, console après consoles, viennent retrouver les joueurs à l'occasion de nouvelles aventures. La franchise Mario, à elle seule, regorge de personnages emblématiques qui se retrouvent propulsés dans une ribambelle de jeux différents, bien souvent pour s'affronter au gré d'activités sportives et ludiques.L'un des dignes représentants de ce phénomène n'est autre que Mario Kart, jeu de course endiablés qui a diverti des millions de joueurs au fil des épisodes, sans jamais faillir. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous proposons de découvrir quatre packs incluant la Nintendo Switch et le dernier épisode en date de la franchise : Mario Kart 8 Deluxe. Et pour profiter à fond de l'expérience de conduite, chacun de ces packs débarque aussi avec une paire de volants adaptés aux Joy Cons.Jeu familial aussi fun que compétitif, Mario Kart est le cadeau idéal pour rassembler la famille pendant les fêtes. Vous pourrez même prolonger la fête en optant pour le pack comprenant Super Mario Party, sorte de jeu de l'oie géant mettant en scène les personnages de l'univers Mario.