Steam bat son record en enregistrant un pic de 18,8 millions de personnes connectées

270 000 personnes de plus, un million de joueurs en moins

Source : VG247

Le précédent record avait été établi le 14 janvier 2018 : Steam avait alors enregistré 18 537 490 joueurs.De manière assez étrange, si la plateforme de Valve a recensé près de 270 000 utilisateurs de plus que lors de son précédent record, le nombre de personnes effectivement en train de jouer a réduit d'un million. Ce dimanche, à 15h20, 5 956 978 joueurs étaient ainsi en pleine partie, tandis que lors du record de janvier 2018, le nombre de joueurs effectifs avait dépassé les sept millions.La célèbre plateforme n'avance pas d'explications concernant ce nouveau pic d'activité, affirmant simplement que «». La nouvelle bibliothèque Steam officiellement mise en ligne fin octobre a peut-être attiré des visiteurs. Jugée plus claire, c'est à croire que les gamers sont venus pour elle, et non pour les jeux.