Horace : un concours (malin) pour déterminer le prix de vente du jeu sur Steam

Quel prix pour Horace ?

Source : Gamekult

Si le prix des jeux reste un sujet ardent depuis de longues années maintenant, y compris bientôt avec Google Stadia , du côté de chez 505 Games, on a décidé de promouvoir le jeude manière originale. En effet,Pour faire chuter le prix du jeu avant sa sortie le 18 juillet,. En fonction du nombre de joueurs intéressés, le prix du jeu, fixé à 14,99 euros, va baisser der différents paliers.Ainsi, dès que le jeu aura atteint les, le prix baissera à 13,49 €. À, le prix passera à 11,25 €, et même à 7,50 € si la barre desest atteinte.Enfin, le dernier palier, le niveau 4, nécessite de, ce qui fait tomber le prix du jeu à 3,75 € (soit une remise de 75 % sur le prix initial). Sympa, non ?