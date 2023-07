Steam n'a pas de problème avec l'IA dans les jeux, sauf si...

La question des droits liés aux contenus générés par l'IA est épineuse et soulève de nombreux débats. Pour s'entraîner, cette technologie s'appuie sur des œuvres protégées, et leur utilisation par des tiers pose de vrais problèmes. Pour l'heure, aux États-Unis, on estime que les productions non humaines ne peuvent être protégées par le droit d'auteur. L'incertitude juridique que cela provoque est précisément ce qui explique les refus de Valve.