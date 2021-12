Steam Deck : pas d'exclusivités selon Valve, seulement la plus grosse bibliothèque de jeu existante

« Non, nous pensons que cela n'a pas de sens. Steam Deck est un ordinateur et devrait pouvoir lancer n'importe quel jeu, comme un ordinateur », répond fermement l’éditeur à la question. Une déclaration qui coule de source puisque Valve considère sa machine comme un PC mobile. Le Steam Deck sera d’ailleurs flexible, puisqu’il proposera une version modifiée de SteamOS permettant aux joueurs de naviguer à la fois dans la boutique Steam et dans leur propre bibliothèque pour lancer des jeux et applications tierces.