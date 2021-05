Valve : une console portable à venir baptisée SteamPal ?

Depuis l'avènement de la Nintendo Switch et l'abandon de la PS Vita (et de la gamme 3DS), l'avenir de la console portable est plus qu'incertain. Toutefois, un nouveau challenger pourrait bien se lancer sur ce créneau, autrefois très juteux : Valve.

En effet, la dernière mise à jour de la bêta de Steam laisse entrevoir différents indices qui pointeraient vers une console de jeux portables baptisée SteamPal. Rappelons que Gabe Newell a récemment promis des nouvelles concernant les jeux Steam sur console, pour cette année 2021.