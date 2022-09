Des affaires à faire ? Des PS5 confisquées par la justice française bientôt mises en vente aux enchères

Il s'agit de PlayStation 5 qui ont été saisies dans le cadre d'affaires judiciaires. La vente est organisée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), et aura lieu les 4 et 5 octobre 2022 à Lyon et Marseille. La Maison Drouot est chargée de gérer ces enchères.

Le lot 31 se compose d'une PS5 accompagnée de sa manette DualSense, soit le pack de base proposé par Sony. Le lot 32 est un peu plus intéressant, puisqu'il inclut, en plus de la console, deux manettes et six jeux, dont Spider-Man: Miles Morales et Watch Dogs: Legion.

La mise à prix du lot 31 est à 400 euros, alors qu'une PS5 neuve est vendue 550 euros dans le commerce depuis la hausse des prix de la console le mois dernier. Il faut s'attendre à ce que les enchères atteignent au moins ce tarif de 550 euros.