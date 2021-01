PlayStation tire-t-elle un trait sur la licence Killzone ?

Or, depuis quelques heures, le site web officiel de Killzone a été modifié, et accueille les joueurs avec un message sans équivoque : « le site officiel de la licence Killzone a été retiré. Les visiteurs vont être redirigés vers PlayStation.com ».

S'il est précisé que cela n'affecte pas les modes multijoueurs, les statistiques ou encore les données des joueurs pour les épisodes Mercenary et Shadow Fall, il n'est plus possible de créer ou de gérer des clans dans le jeu PS4. Enfin, les développeurs remercient les fans et les visiteurs de leur enthousiasme et leur support durant toutes ces années.