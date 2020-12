Sackboy: A Big Adventure désormais jouable en coopération online sur PS5 (et PS4)

Jouable en solo, le jeu permet également de jouer à 4 via un mode coopération en local. Dès aujourd'hui, via une mise à jour (de plus de 3 Go), le jeu se pare d'une section multijoueur online. L'intégralité du jeu peut ainsi être vécue avec un, deux, ou trois camarades de jeu. À cela s'ajoute de nouveaux niveaux jouables uniquement en coopération.

« Dès la naissance du projet, notre objectif était de proposer une expérience solo de haute volée. Mais… nous voulions aussi que cette expérience atteigne des sommets en la partageant avec des amis » explique Ned Waterhouse pour le compte de Sumo Digital.