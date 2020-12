Among Us déjà en tête des meilleures ventes sur l'eShop de la Nintendo Switch

Lancé en juin 2018, Among Us a connu une année 2020 assez extraordinaire, bien aidé par certains streamers très populaires cet été ; nombreux sont celles et ceux à avoir découvert le jeu d'Innersloth ces dernières semaines. Or depuis quelques jours, le jeu est disponible sur Nintendo Switch, et pour paraphraser un certain oncle bien connu… C'est toujours un succès !

En effet, affiché au tarif de 4,29 € sur l'eShop de la Nintendo Switch, Among Us est déjà en tête des téléchargements, 48 heures seulement après sa mise en ligne. Le jeu se paie le luxe de surclasser certains hits de Nintendo, à savoir Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey.