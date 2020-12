Bientôt une suite (ou un DLC) pour Astro's Playroom sur PS5 ?

Un an après la première Venu, Garmin agrandit sa gamme destinée au grand public avec la Venu Sq. Plus petite et moins chère que son aînée, cette smartwatch sportive cherche à attirer dans son giron un public moins fortuné qu’à l’ordinaire. Est-il possible pour la marque américaine de conserver la qualité de production habituelle avec un prix inférieur à 200€ ? Réponse dans ce test.